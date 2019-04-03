Akşehir'de Belediye Başkanı Akkaya'ya Tebrik Ziyaretleri

Kaynak: AA

AK Parti'den yeniden belediye başkanı seçilen Salih Akkaya makamında tebrikleri kabul etmeye devam ediyor.Akkaya'ya makamında sırasıyla Akşehir Kaymakamı Mehmet Türk, İlçe Milli Eğitim Müdürü Barbaros Topaloğlu, İlçe Müftüsü Ahmet Kardaş, Memur-Sen Akşehir Temsilcisi Ferhan Ekici, Mermur-Sen'e bağlı sendika temsilcileri, Akşehir Spor Kulübünün yönetim kurulu üyeleri ve futbolcuları, AK Parti Kadın Koları Başkanı Yüksel Erkan ve üyeleri, Akşehir Belediyesi birim müdürleri ve personeli Türkiye Kuvayi Milliye Mücahitler Derneği Akşehir Temsilcisi Kamil Balcı ve dernek üyeleri ile çok sayıda vatandaşı ağırladı.Ziyaretçiler Başkan Akkaya'yı tebrik ederek hayırlı olsun temennisinde bulunurken, Başkan Akkaya'da Akşehir'de demokratik bir seçim sürecinin tamamlandığını belirterek, ziyaretçilerine teşekkür etti.