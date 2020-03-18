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Akşehir'de Çanakkale Zaferi ve Şehitler Günü etkinlikleri düzenlendi

Konya'nın Akşehir ilçesinde Çanakkale Zaferi'nin 105. yıldönümü ve Şehitleri Anma Günü Konya'nın Akşehir ilçesinde düzenlenen etkinlikle kutlandı.

18.03.2020 11:51 | Son Güncelleme: 18.03.2020 11:51
Akşehir'de Çanakkale Zaferi ve Şehitler Günü etkinlikleri düzenlendi

Konya 'nın Akşehir ilçesinde Çanakkale Zaferi'nin 105. yıldönümü ve Şehitleri Anma Günü Konya'nın Akşehir ilçesinde düzenlenen etkinlikle kutlandı.


Akşehir'de Çanakkale Zaferi'nin 105. yıldönümü ve Şehitleri Anma Günü etkinlikleri; Akşehir Şehitliği'nde saat 10.00'da şehitlik anıtına çelenklerin sunulmasıyla başladı. Şehitlikteki törene; Akşehir Kaymakam Ahmet Sait Kurnaz, Garnizon Komutanı Albay Tolga Yuvalı, Belediye Başkanı Salih Akkaya, Cumhuriyet Başsavcısı Hazım Aslancı, İlçe protokolü, askeri ve sivil erkan ile şehit aileleri, gaziler ve yakınları katıldı. Şehitlikteki anıta Akşehir Kaymakamlığı, Garnizon Komutanlığı ve Belediye Başkanlığı çelenklerin sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunularak, saygı atışı yapıldı. İstiklal Marşı'nın okunmasından sonra törende günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Garnizon Komutanı Albay Tolga Yuvalı yaptı. Akşehir Kaymakamı Ahmet Sait Kurnaz şehitlik defterini imzaladı. Kaymakam Kurnaz'ın defteri imzalamasının ardından şehitlerimiz için Kur'an-ı Kerim okundu. Yapılan duanın ardından törene katılan protokol tarafından şehit mezarlarına karanfil bırakıldıktan sonra şehitlikteki tören sona erdi. - KONYA

Kaynak: İHA

Etiketler : Çanakkale Zaferi, Akşehir, Konya, Güncel

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