Akşehir'de Dünya Engelliler Günü Kutlandı

03 Aralık 2018 Pazartesi 16:32



03 Aralık 2018 Pazartesi 16:32

Akşehir'de 3 Aralık Dünya Engelliler Günü, düzenlenen programla kutlandı.Akşheri Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 3 Dünya Engelliler Günü dolayısıyla kamp için Akşehir'de bulunan Paravolley Milli Takımı'nın da katalımıyla program düzenlendi.Programda öğrenciler tarafından halk oyunları, şiir, dans, müzik gösterileri ve çeşitli oyunlar sahnelendi.Paravolley Milli Takımı Antrenörü Yusuf Kenan Kök, etkinlikte yaptığı konuşmada, sağladıkları destekten dolayı tüm Akşehir halkına teşekkür etti.Kök ve milli sporcular sahneden "Engelimi Aşıyorum, Ülkem İçin Çalışıyorum" sloganını söyledi.Program, Nasrettin Hoca Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencileri tarafından hazırlanan "Atatürk'ün izindeyiz" gösterisiyle sona erdi.