Haberler » Güncel » Akşehir'de hırsızların çaldığı kapı hurdacıda çıktı - Haber

Akşehir'de hırsızların çaldığı kapı hurdacıda çıktı

Akşehir'in Doğrugöz Mahallesi'ndeki Sulama Kooperatifi'nden yapılan hırsızlık olayında çalınanlar arasında bulunan çift açılır kapı, Akşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Sanayi Sitesi'nde faaliyet gösteren bir hurdacı dükkanında bulundu.

29.11.2019 14:16 | Son Güncelleme: 29.11.2019 14:16Akşehir'de hırsızların çaldığı kapı hurdacıda çıktı
'in Mahallesi'ndeki Sulama Kooperatifi'nden yapılan hırsızlık olayında çalınanlar arasında bulunan çift açılır kapı, Akşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Sanayi Sitesi'nde faaliyet gösteren bir hurdacı dükkanında bulundu.
Akşehir Doğrugöz Mahallesi'nde bulunan Sulama Kooperatifinin pompa kulübesine ait çift açılır kapı ile 1 çekvalf ve 160'lık vananın çalındığının ihbar edilmesi üzerine harekete geçen Akşehir İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı asayiş timleri soruşturma sonucunda çalınan kapının Akşehir Sanayi Sitesi'nde bulunan bir hurda dükkanında olduğunu tespit etti.
Hurda dükkanı sahibinden alınan bilgi doğrultusunda, malzemeyi hurdacıya satan hırsızlık olayı şüphelileri Y.G. (20), H.G. (18) ve Ö.K. (17) isimli şahıslar yakalandı.

İfadeleri alınan şüpheliler adli makamlara sevk edildi.

Doğrugöz, Akşehir, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
15:39 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macron'a tepki: Son açıklamaları hastalıklı bir anlayışın yansımasıdır.
15:38 Arjantinli heyet Bolivya havalimanında saatlerce sorgulandı
15:38 Antalya bahçede zeytin toplayan kadını kaçıran 3 kişi tutuklandı
15:33 Kaymakamdan Jandarma denetimi
15:33 Mezitli'nin sinerjisi artıyor
15:24 Son dakika: Ekrem İmamoğlu, İBB Meclisi'nde reddedilen su zammı talebiyle ilgili konuştu
15:20 Son dakika: Asgari ücret zammı için ilk toplantı 2 Aralık'ta yapılacak
15:19 Billur Kalkavan'dan dikkat çeken çıkış: Dizilerde hiç cinsellik gösterilmiyor
15:05 OHAL sonrası yapılan bazı yasal düzenlemelere AYM "dur" dedi: Devlet memurluğunda güvenlik soruşturmasına iptal kararı
14:59 Denizli Fashion Week renkli finalle sona erdi
14:41 Murat Karayılan'dan terör örgütü YPG/PKK'ya alçak talimat: Siyasilere suikast yapın
14:00 Cinsel içerikli paylaşımıyla gündem olan Ömür Gedik, mayosu üzerinden gönderme yaptı
10:41 Apartman sakini, tartıştığı kapıcıya kurşun yağdırdı! Olay anı kamerada
10:23 Türk mühendisler geliştirdi, dünya devleri almak için sıraya girdi
07:41 Türk bayrağını öpüp alnına koyan yaşlı kadın duygulandırdı
29.11.2019 15:39:24