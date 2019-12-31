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Akşehir'de kaçak içki operasyonu

Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yılbaşı öncesi gerçekleştirdikleri denetimler kapsamında, sahte içki satıldığı yönündeki ihbar üzerine bir adrese baskın gerçekleştirdi.

31.12.2019 17:28 | Son Güncelleme: 31.12.2019 17:28 Akşehir'de kaçak içki operasyonu
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yılbaşı öncesi gerçekleştirdikleri denetimler kapsamında, sahte içki satıldığı yönündeki ihbar üzerine bir adrese baskın gerçekleştirdi.
Akşehir İstasyon Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir işyerinde kaçak içki satıldığı yönündeki ihbarı değerlendiren Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, işyerinde yaptıkları aramada 13 adet alkol şişesi ele geçirdi.
İş yeri sahibi M.A. (30) ve H.A. (32) gözaltına alınırken kaçak içkilere el konuldu.
Zanlılar Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
İlçede bulunan tekel bayileri ve içkili mekanlarla ilgili kontrollerinin aralıksız devam ettiği belirtildi.

Emniyet Müdürlüğü, Akşehir, Güncel

Kaynak: AA

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