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Akşehir'de kaçak kazı operasyonu

Akşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen kaçak kazı operasyonunda, içerisine aydınlatma tesisatı çekilmiş 60 metre uzunluğunda tünel ortaya çıkarıldı.

10.08.2019 14:22 Akşehir'de kaçak kazı operasyonu
Akşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen kaçak kazı operasyonunda, içerisine aydınlatma tesisatı çekilmiş 60 metre uzunluğunda tünel ortaya çıkarıldı.
Akşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uzun süren teknik ve fiziki takip sonrasında Ulupınar Mahallesi Karatepe Mevkisi'nde kaçak kazı yapıldığını tespit etti.
Harekete geçen ekipler, düzenledikleri operasyonda, yerin altına doğru yaklaşık 60 metre devam eden ve içerisine aydınlatma tesisatı çekilmiş tünelde izinsiz kazı yapan R. S. (47), M. T. (47), G.Ö. (38) ve R.H'yi (40) kazı malzemeleriyle birlikte suçüstü yakaladı.

Gözaltına alınan 4 şüpheli, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

Akşehir, Güncel

Kaynak: AA

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