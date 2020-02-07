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Akşehir'de kar temizliği çalışmaları

Konya'nın Akşehir ilçesinde, cadde ve sokaklarda iş makineleriyle, kaldırımlarda da küreklerle kar temizliği yapılıyor.

07.02.2020 16:42 | Son Güncelleme: 07.02.2020 16:42Akşehir'de kar temizliği çalışmaları
'nın ilçesinde, cadde ve sokaklarda iş makineleriyle, kaldırımlarda da küreklerle kar temizliği yapılıyor.
Belediye Başkanı Salih Akkaya; Akşehir Belediyesi, Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ ve Fen İşleri ekiplerince greyder, kepçe, kar kürüyücü gibi araçlarla kar temizliği ve yol açma çalışması yapıldığını belirterek, ekiplerin tüm olası olumsuz hava şartlarına karşı çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini kaydetti.
Öte yandan Akşehir Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince de yoğun kar yağışının ardından yem bulmakta zorlanan doğal yaşamdaki kuşlar ile sokaklardaki sahipsiz kedi ve köpeklerin beslenmesi için beslenme odaklarına ve uygun yerlere yem, mama ve ekmek bırakılıyor.

Salih Akkaya, Akşehir, Konya, Güncel

Kaynak: AA

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