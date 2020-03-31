Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Akşehir'de Korona virüs denetimi

Konya'nın Akşehir ilçesinde, İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge doğrultusunda şehirlerarası otobüs seferlerinin valilik izniyle yapılacağının duyurulması sonrasında şehir giriş ve çıkışlarında denetimler gerçekleştirildi.

31.03.2020 10:53 | Son Güncelleme: 31.03.2020 10:53
Akşehir'de Korona virüs denetimi
Konya 'nın Akşehir ilçesinde, İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge doğrultusunda şehirlerarası otobüs seferlerinin valilik izniyle yapılacağının duyurulması sonrasında şehir giriş ve çıkışlarında denetimler gerçekleştirildi.

Şehirlerarası seyahatlerin kısıtlanmasıyla Konya il sınırlarına giriş ve çıkışlarda yapılmaya başlanan denetimler kapsamında; Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler Afyonkarahisar-Konya arasındaki D-300 Karayolunda denetim yaptı. Akşehir İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler de Isparta yolu üzerinde araçları ve transit geçen yolcu otobüslerini durdurarak, sürücülerin ve yolcuların ateşlerini ölçerek genel durumlarını kontrol etti. - KONYA

Kaynak: İHA

Etiketler: İçişleri Bakanlığı, Akşehir, Konya, 3. Sayfa
Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› 3. Sayfa ››Akşehir'de Korona virüs denetimi - Haberler
Yorumlar

3. Sayfa Manşet

Haberler

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

12:34: 4 öğretmen sağlıkçılar için 3D yazıcıda 'Yüz koruyucu siperlik' üretti - Haberler 12:32: Gökçeada'ya gelenlere 14 günlük karantina - Haberler 12:29: Merkez Bankası, Covid-19'a karşı Türkiye ekonomisi için ilave tedbirler açıkladı - Haberler 12:29: ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: Kuzey Kore ile nükleer görüşmelere devam etmek isteriz - Haberler 12:28: Yaşlılara evlerinde saç ve sakal tıraşı hizmeti - Haberler 11:46: Koronavirüsün tedavisi Türkiye'de başlıyor: İyileşmiş hastalardan alınan kan örnekleri kullanılacak - Haberler 12:17: Mustafa Ceceli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı kampanyaya 50 bin TL bağışlayarak destek oldu 11:33: Hatay'da PTT önündeki sırada mesafe korunmadığı için tartışma yaşandı - Haberler 11:08: Sağlık Bakanı Koca: Yatak kapasitemiz yeni açılan hastanelerle 5 bin 452 arttı - Haberler 10:58: Meral Akşener, emekli maaşını İstanbul ve Ankara'da büyükşehir belediyelerinin kampanyalarına bağışladı 10:52: Koronavirüs sebebiyle 3 bini aşkın vatandaşını kaybeden Çin'de orman yangını felaketi: 19 ölü - Haberler 10:29: Moskova'da koronavirüs hastanesinde solunum cihazına bağlı hastaların yüzde 40'ı 40 yaşın altında - Haberler