Haberler » Güncel » Akşehir'de kül ve inşaat atıkları konteynerlere dökülmeyecek - Haber

Akşehir'de kül ve inşaat atıkları konteynerlere dökülmeyecek

Konya'nın Akşehir İlçe Belediyesi, yaptığı uyarıyla soba ve kalorifer külleri ile inşaat atıklarını çöp konteynerlerinin içine veya başka yerlere dökenlere Kabahatler Kanununa göre ceza kesileceğini bildirdi.

03.01.2020 15:31 | Son Güncelleme: 03.01.2020 15:36 Akşehir'de kül ve inşaat atıkları konteynerlere dökülmeyecek
Konya'nın İlçe Belediyesi, yaptığı uyarıyla soba ve kalorifer külleri ile inşaat atıklarını çöp konteynerlerinin içine veya başka yerlere dökenlere Kabahatler Kanununa göre ceza kesileceğini bildirdi.

Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya konu ile ilgili olarak Akşehir Kültür Merkezi'nde merkez ve dış mahalle muhtarlarının katılımıyla bir bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi. Başkan Akkaya, "Kış mevsiminin başlamasıyla birlikte soba ve kalorifer küllerinin rastgele dökülmesinin çevre kirliliğine yol açtığını görmekteyiz. En önemli faktör ise çöp konteynerlerine dökülen küller kamu malı olan çöp konteynerlerine ve çöp kamyonlarına zarar vermektedir. Konteyner içine dökülen küller milli servetin de heba edilmesine neden oluyor. Bunun dışında Katı Atık döküm sahasına belediyemiz çöp kamyonlarıyla götürülen çöpler içine karışan küller yüzünden bu sahada çöplerden üretilecek elektrik enerjisinin de kaybına neden olmaktadır. Bu nedenle Akşehir Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğümüz tarafından bundan sonra içinde soba veya kalorifer külü olan çöp konteynerlerinin çöpleri alınmayacaktır. Vatandaşlarımızdan bu oluşan külleri soğutup çuvalladıktan sonra çöp konteynerlerinin yanına bırakmalarını istiyoruz. Bu bırakılan küller Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından belirli bir program dahilinde haftanın belli günlerinde toplanacaktır" dedi.

Başkan Akkaya muhtarlarla yaptığı toplantıda özellikle muhtarlarında bu konuya karşı duyarlı olmalarını isteyerek mahalle sakinlerini uyarmalarını istedi. Katı Atık tesisine çöp kamyonları vasıtasıyla giden küllü çöplerin artık kabul edilmediğini hatırlatan Başkan Akkaya, bu durumun hem Akşehir hem vatandaşlar hem de açısından kayba neden olduğuna vurgu yaptı. İçine kül karışmayan evsel atıklardan katı atık tesisinde elektrik enerjisi üretildiğini açıklayan Başkan Akkaya, içine kül karışmış çöpler nedeniyle bu tesisin bu işlemi yapamadığını bununda ekonomik olarak zarara yol açtığını söyledi.

Başkan Akkaya; şehrin her bölgesinde soba ve kalorifer küllerinin gelişi güzel dökülmesini önlemek amacıyla zabıta ekiplerince denetim başlattıklarını belirterek kül dökme konusunda vatandaşların soba ve kalorifer küllerini soğutup çuvalladıktan sonra çöp konteynerlerinin yanına bırakmaları gerektiğini söyledi. Ayrıca hafriyatların da yine çöp konteynerlerine atılmayacağını bunlarında çuvallanarak aynı şekilde konteynerlerin yanına bırakılması gerektiğini hatırlattı. Aksi davranışta bulunanlara 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'na göre para cezası uygulanacağı ve içinde kül bulunan çöp konteynerlerinin çöplerinin alınmayacağı belirtildi. - KONYA

Akşehir, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:55   1 yılda 16 yapı projesi bitti, diğerleri yolda - Haber
16:55   Firari CEO, 13 saat 'hayalet yolcu' olarak uçtu - Haber
16:54   Avustralyalıların zor anları - Haber
16:54   Hayırsever, marketin veresiye defterini satın aldı - Haber
16:54   Türkiye, ABD-İran geriliminden "derin endişe" duyuyor - Haber
15:13   Cübbeli Ahmet Hoca, Kasım Süleymani'ye beddua etti: Kabirleri ateşle dolsun - Haber
15:10   Bakan Soylu, engelli vatandaşın isteğini kırmadı - Haber
15:08   RG kidsstore, çocuk giyim sektöründe 45 ülkeye ihracat yapıyor - Haber
15:05   Meteoroloji'den İstanbul için fırtına uyarısı: Hızı 110 km'yi bulacak - Haber
14:13   İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Farazmand: Trump aptalca bir hareket yaptı - Haber
3.01.2020 16:56:34