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Akşehir'de kumar baskını: 5 gözaltı

Konya'nın Akşehir ilçesinde kumar oynandığı iddia edilen iş yerine yapılan baskında 5 kişi gözaltına alınırken, oyun aletlerine de el konuldu.

30.03.2020 15:42 | Son Güncelleme: 30.03.2020 15:42
Akşehir'de kumar baskını: 5 gözaltı

Konya 'nın Akşehir ilçesinde kumar oynandığı iddia edilen iş yerine yapılan baskında 5 kişi gözaltına alınırken, oyun aletlerine de el konuldu.


Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Selçuk Mahallesi 24 Ağustos Bulvarı üzerinde kumar oynandığı yönündeki ihbar üzerine harekete geçti. Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin bahse konu yere düzenledikleri baskında; masa üzerinde bulunan oyun aletlerine el konuldu. Kumar oynattığı ileri sürülen işyeri sahibi R.Y. (35) ve kumar oynadıkları iddia edilen 4 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler Y.Ş. (43), İ.E. (24), Z.C. (43) ve F.E. (46) hakkında kumar oynamak suçundan, işyeri sahibi hakkında ise kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak suçundan işlem yapıldı. Polisteki işlemlerinin ardından şahıslar serbest bırakıldı. - KONYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Akşehir, Konya, 3. Sayfa
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