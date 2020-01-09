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Akşehir'de kumar operasyonu

Konya'nın Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü kumar oynatıldığı iddia edilen bir kahvehaneye baskın düzenledi.

09.01.2020 14:07 | Son Güncelleme: 09.01.2020 14:12Akşehir'de kumar operasyonu
'nın İlçe Emniyet Müdürlüğü kumar oynatıldığı iddia edilen bir kahvehaneye baskın düzenledi.

Edinilen bilgiye göre, Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Meydan Mahallesinde bir kahvehanede kumar oynandığı yönündeki ihbar üzerine harekete geçti. Kahvehaneye operasyon düzenleyen polis, masa üzerinde siyah beyaz pullar, kağıt para ve oyun kağıdı ile kumar oynayan H.O. (44), E.E. (25), E.Y.(44), A.E. (24) suçüstü yakaladı. 4 şahsa 5326 sayılı Kabahatler Kanunu 34. maddesi gereğince kumar oynamak suçundan kişi başı bin 225 TL olmak üzere toplam 4 bin 900 TL idari para cezası uygulandı. İş yeri sahibi K.Ö.S.'ye (37) ise kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak suçundan adli işlem yapıldı.

Operasyonda ele geçirilen para, oyun kağıdı ve pullara el konuldu. - KONYA

Emniyet Müdürlüğü, Akşehir, Konya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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