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Akşehir'de okullara 1 gün kar tatili

Konya'nın Akşehir ilçesinde dün başlayan ve gece boyunca da etkili olan kar yağışı nedeniyle ilçedeki okullar bir gün tatil edildi.

09.01.2020 12:20 | Son Güncelleme: 09.01.2020 12:25Akşehir'de okullara 1 gün kar tatili
'nın ilçesinde dün başlayan ve gece boyunca da etkili olan kar yağışı nedeniyle ilçedeki okullar bir gün tatil edildi.

Akşehir'de devam eden yoğun kar yağışının ulaşımda sorun oluşturabileceği değerlendirilerek okullarda eğitime 1 gün ara verildi. Hamile ve engelli memurlar da bir gün idari izinli sayılacak. Kar yağışı sonrası okul bahçeleri ve yollar beyaz örtüsüyle güzel görüntüler oluşturdu.

Akşehir Belediyesi ile Konya Büyükşehir Belediyesi Fen ve KOSKİ ekipleri de ilçe genelinde iş makineleri ile kar temizliği yaparken, vatandaşlar evlerinin önünü ve çatılarını temizlemeye çalışıyor. İlçe genelinde kapalı yol bulunmadığı öğrenilirken, kar temizliği çalışmaları kapsamında yayaların kullandığı kaldırımlarda da küreklerle temizlik çalışmaları yapılıyor. - KONYA

Akşehir, Konya, Güncel

Kaynak: İHA

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