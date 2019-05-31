Akşehir'de "robotik kodlama" sınıfı çalışmaları

Akşehir
İlçe Milli Eğitim Müdürü Barbaros Topaloğlu ve İlçe Milli Eğitim Proje ekibi, Belediye Başkanı Salih Akkaya
'yı makamında ziyaret etti.
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce planlanan projeler hakkında Başkan Akkaya'ya bilgi verilen ziyarette, Akşehir'deki okullarda yapılması planlanan "robotik kodlama" sınıfları hakkında sunum yapıldı.
Akşehir Belediye Başkanı Akkaya
, öğrencilerin başarılı olması için belediye olarak üzerlerine düşen ne varsa bugüne kadar yerine getirdiklerini belirterek, bundan sonra da ilçe genelindeki eğitim faaliyetlerine destek olmaya devam edeceklerini söyledi.
Kaynak: AA
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