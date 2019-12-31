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Akşehir'de sahte içki denetimi

Konya'nın Akşehir ilçesinde polisin bir iş yerinde yaptığı denetimde 13 şişe sahte içki ele geçirildi.

31.12.2019 11:04 | Son Güncelleme: 31.12.2019 11:09 Akşehir'de sahte içki denetimi
'nın ilçesinde polisin bir iş yerinde yaptığı denetimde 13 şişe sahte içki ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri; yılbaşı gecesi öncesi denetimlerini artırdı. Akşehir İstasyon Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir tekel bayiinde kaçak içki satıldığı yönündeki ihbarı değerlendiren polis ekipleri, iş yerinde yaptıkları aramada 13 adet 100'lük sahte içki ele geçirdi. İşyeri sahibi M.A. (30) ve H.A. (32) gözaltına alınırken, sahte içkilere el konuldu. Şahıslar Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğündeki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

İlçede bulunan tekel bayileri ve içkili mekanlarla ilgili kontrollerinin aralıksız devam ettiği belirtildi. - KONYA

Akşehir, Polis, Konya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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