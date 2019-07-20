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Akşehir'de silahla yaralama

Akşehir Doğrugöz Mahallesi'ndeki silahlı saldırıda 1 kişi bacağından yaralandı.

20.07.2019 14:19 Akşehir
Akşehir Doğrugöz Mahallesi'ndeki silahlı saldırıda 1 kişi bacağından yaralandı.
Doğrugöz Mahallesi'nde sabah saatlerinde şüpheli İsmail Ç (50) aralarında önceden husumet olduğu iddia edilen Bekir E.'yi (61) yolunu keserek tüfekle bacağından vurdu.
Bacağından yaralanan Bekir E ambulansa Akşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Akşehir İlçe Jandarma ekiplerinin olay yeri incelemesinin ardından, şüphelinin Konya'ya kaçtığı tespit edildi.
Konya İl Emniyet Müdürlüğü'ne verilen bilgi doğrultusunda zanlı Konya'da yakalanarak gözaltına alındı.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
Kaynak: AA
Doğrugöz, Akşehir, Sabah, Konya, Güncel

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