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Akşehir'de sokak hayvanlarına yiyecek desteği

Akşehir'de sokak hayvanları için besleme çalışmaları sürüyor.

Akşehir'de sokak hayvanlarına yiyecek desteği
06.05.2020 15:32 | Son Güncelleme: 06.05.2020 15:38
Akşehir'de sokak hayvanları için besleme çalışmaları sürüyor.
Akşehir Belediyesi, İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Akşehir Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği ekipleri ile hayvanseverler tarafından ilçe genelindeki beslenme odakları ile çeşitli alanlara sokak hayvanları için mama bırakıldı.

Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, Akşehir sokak hayvanlarının rutin olarak beslenmesine devam edildiğinin altını çizerek, "Özellikle bu zor dönemde sokaktaki canlarımıza daha fazla özen gösteriyoruz. Bugün de sokakta yaşayan sevimli dostlarımızın mama ve su ihtiyaçlarını karşılamak için beslenme odaklarımıza ve çeşitli alanlara, diğer kurumlarımızla ve hayvansever vatandaşlarımızla birlikte mama bıraktık. Akşehir Belediyesi olarak hayvanlarımız için besleme çalışmalarımız eskiden olduğu gibi devam edecektir." dedi.
Başkan Akkaya, vatandaşların da özellikle bu günlerde daha duyarlı olup, sokak hayvanları için evlerinin önlerine su ve ekmek bırakmaları gerektiğini, böylece sokak hayvanlarının yaşam imkanlarının artırılacağını bildirdi.

Kaynak: AA

Etiketler: Akşehir, Güncel, Haber

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