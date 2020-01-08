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Akşehir'de trafik kazası: 1 yaralı

Akşehir D-300 Karayolu kavşağında meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

08.01.2020 16:32 | Son Güncelleme: 08.01.2020 16:38Akşehir'de trafik kazası: 1 yaralı
D-300 Karayolu kavşağında meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Yeni Mahalle Cumhuriyet Bulvarından D-300 kara yoluna çıkan İhsan Eke (52) yönetimindeki 42 Y 7397 plakalı TIR, 'dan Burdur istikametine gitmekte olan Mehmet Kocatoprak (53) idaresindeki 42 S 2987 plakalı pancar yüklü kamyonla çarpıştı.
Kazada sıkışan kamyon sürücüsü Mehmet Kocatoprak vatandaşların ve emniyet güçlerinin yardımıyla araçtan çıkarılarak ambulansla Akşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili polis soruşturma başlattı.

Yeni Mahalle, Akşehir, Konya, Güncel

Kaynak: AA

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