Akşehir'de trafik kazası: 1 yaralı

Akşehir
D-300 Karayolu kavşağında meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Yeni Mahalle Cumhuriyet Bulvarından D-300 kara yoluna çıkan İhsan Eke (52) yönetimindeki 42 Y 7397 plakalı TIR, Konya
'dan Burdur istikametine gitmekte olan Mehmet Kocatoprak (53) idaresindeki 42 S 2987 plakalı pancar yüklü kamyonla çarpıştı.
Kazada sıkışan kamyon sürücüsü Mehmet Kocatoprak vatandaşların ve emniyet güçlerinin yardımıyla araçtan çıkarılarak ambulansla Akşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili polis soruşturma başlattı.