Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Akşehir'de trafik kazası: 2 yaralı - Güncel

Akşehir'de trafik kazası: 2 yaralı

Konya'nın Akşehir ilçesinde, tır ile çarpışan hafif ticari araçtaki iki kişi yaralandı.

19.03.2020 15:56 | Son Güncelleme: 19.03.2020 15:56
Akşehir'de trafik kazası: 2 yaralı
Konya 'nın Akşehir ilçesinde, tır ile çarpışan hafif ticari araçtaki iki kişi yaralandı.
D-300 kara yolunda, Konya'dan Afyonkarahisar'a seyir halinde olan Kadir Yeşil (29) yönetimindeki 42 AAC 604 plakalı tır, tren garı önünden İstasyon Caddesi istikametine doğru seyreden İsmet Uçar (68) idaresindeki 42 UH 539 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
Kazada, sürücü Uçar ile araçtaki Sultan Uçar yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Akşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA

Etiketler : Akşehir, Afyon, Konya, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet 

Haberler

Son Dakika: Abdurrahim Albayrak’ın yaptırdığı koronavirüs testinin sonucu negatif çıktı Güncel
Son Dakika: Abdurrahim Albayrak'ın yaptırdığı koronavirüs testinin sonucu negatif çıktı
Akiş GYO, bünyesindeki AVM’leri kapatma kararı aldı Güncel
Akiş GYO, bünyesindeki AVM'leri kapatma kararı aldı
Salgın nedeniyle evde olan Eda Taşpınar, Instagram’dan siyah mayolu pozunu paylaştı Güncel
Salgın nedeniyle evde olan Eda Taşpınar, Instagram'dan siyah mayolu pozunu paylaştı
Son dakika: Emekli Orgeneral Aytaç Yalman’ın koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği ortaya çıktı Güncel
Son dakika: Emekli Orgeneral Aytaç Yalman'ın koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği ortaya çıktı
Rusya’dan koronavirüs aşısı için sevindiren haber! Bilim insanları virüsün gen haritasını çıkardı Güncel
Rusya'dan koronavirüs aşısı için sevindiren haber! Bilim insanları virüsün gen haritasını çıkardı
Koronavirüsten şüphelenen örnek vatandaşın sergilediği hareket, kameralara yansıdı Güncel
Koronavirüsten şüphelenen örnek vatandaşın sergilediği hareket, kameralara yansıdı
Otomotiv devi Honda, koronavirüs nedeniyle Türkiye’de üretimi durduracak Güncel
Otomotiv devi Honda, koronavirüs nedeniyle Türkiye'de üretimi durduracak
Loading