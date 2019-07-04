04.07.2019 14:23
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Akşehir'de trafik kazası: 3 yaralı

Akşehir

Akşehir'de meydana gelen trafik kazasısında 3 kişi yaralandı.

Akşehir'de meydana gelen trafik kazasısında 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Hasan E. (64) idaresindeki 06 ET 707 plakalı otomobil, Akşehir istikametinden Yunak istikametine doğru seyir halinde iken kavşağa geldiği sırada, Konya istikametinden Afyonkarahisar istikametine doğru gitmekte olan Sedat K. (52) idaresindeki 63 N 5495 plakalı kamyon ile çarpıştı.
Çarpışma sonucu yoldan çıkan kamyon, yol kenarında bulunan bir elektrik direğini de devirdikten metreler sonra, tren yolunun kenarında durabildi.
Kazada otomobil sürücüsü Hasan E. ile otomobilde bulunan Yüksel B. (40) ve Halil B. (18) yaralandı.
Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: AA
Akşehir, Yunak, Güncel

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