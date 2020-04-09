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Akşehir'de üretilen siperlikler Devlet Hastanesine teslim edildi

Akşehir Nasrettin Hoca Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile İlçe Gençlik Spor Müdürlüğü'nde üretilen 400 tıbbi siperlik, Akşehir Devlet Hastanesi Başhekimliğine teslim edildi.

09.04.2020 14:00 | Son Güncelleme: 09.04.2020 14:00
Akşehir'de üretilen siperlikler Devlet Hastanesine teslim edildi
Akşehir Nasrettin Hoca Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile İlçe Gençlik Spor Müdürlüğü'nde üretilen 400 tıbbi siperlik, Akşehir Devlet Hastanesi Başhekimliğine teslim edildi.
Siperlik şeklinde üretilen ve pratik kullanımı nedeniyle sağlık personeline büyük kolaylık sağlayan koruyucu maskelerin, Devlet Hastanesi dışında, Akşehir İlçe Sağlık Müdürlüğü, Akşehir Parkhayat Hastanesi ile diş hekimleri, aile hekimleri ve çevre ilçelerdeki sağlık kuruluşlarına da ulaştırıldığı bildirildi.
Eğitim kurumlarında ve Gençlik Spor Müdürlüğü'nde bulunan 3 boyutlu yazıcıların kullanıldığı üretime ara verilmeksizin devam ediliyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Devlet Hastanesi, Anadolu Lisesi, Nasreddin Hoca, Akşehir, Güncel
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