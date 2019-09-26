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Akşehir'de uyuşturucu operasyonu

Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda uyuşturucu sattıkları iddia edilen 7 kişi gözaltına alındı.

26.09.2019 14:16Akşehir'de uyuşturucu operasyonu
Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda uyuşturucu sattıkları iddia edilen 7 kişi gözaltına alındı.
Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerin teknik ve fiziki takibi sonrası gerçekleştirdikleri operasyonda, uyuşturucu sattığı iddia edilen M.Ş (27) ve F.K'nın (17) evlerine sabaha karşı baskın düzenledi.
Şahısların ev aramalarında, 200 gram esrar, bir miktar eroin ve uyuşturucu hap ele geçirildi.
Gözaltına alındıktan sonra, adli makamlara sevk edilen F.K ve M.Ş tutuklanarak cezaevine gönderilirken, B.A. (19), A.K. (29), M.Ş. (22), A.Y. (32) ve İ.N. (31) serbest bırakıldı.

Akşehir, Güncel

Kaynak: AA

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