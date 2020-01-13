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Akşehir'de uyuşturucu operasyonu

Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu kullanıldığını tespit ettikleri bir kahvehaneye baskın düzenledi.

13.01.2020 16:32 | Son Güncelleme: 13.01.2020 16:48Akşehir'de uyuşturucu operasyonu
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu kullanıldığını tespit ettikleri bir kahvehaneye baskın düzenledi.
Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, ilçedeki uyuşturucu kullanıldığı tespit edilen kahvehaneye düzenledikleri baskında, 2 gram uyuşturucu madde ile 6 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Şüpheliler E.B. (33), F.E. (46), S.B. (46), A.K. (38), S.K. (36), A.B.T. (43), M.B. (38) ve H.B. (45), ifadelerinin ardından haklarında "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan işlem yapılarak serbest bırakıldı.

Emniyet Müdürlüğü, Akşehir, Güncel

Kaynak: AA

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