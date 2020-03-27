Akşehir'de uyuşturucu operasyonu
Akşehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.
27.03.2020 15:18 | Son Güncelleme: 27.03.2020 15:24
Akşehir 'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Akşehir Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Yeni Antalya Yolu'nda plakası belirlenen aracı durdurdu.
Araçta yapılan aramada, bagaj kısmındaki stepnenin altına gizlenmiş vaziyette 25 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.
Araç sürücüsü B.Ş. (26) ile araçta bulunan C.B. (19), G.Y. (19) ve M.A.B. (19) gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Akşehir Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Yeni Antalya Yolu'nda plakası belirlenen aracı durdurdu.
Araçta yapılan aramada, bagaj kısmındaki stepnenin altına gizlenmiş vaziyette 25 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.
Araç sürücüsü B.Ş. (26) ile araçta bulunan C.B. (19), G.Y. (19) ve M.A.B. (19) gözaltına alındı.
Kaynak: AA