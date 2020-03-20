Akşehir'de uyuşturucu operasyonunda iki şüpheli yakalandı
Konya'nın Akşehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda iki zanlı gözaltına alındı.
20.03.2020 17:02 | Son Güncelleme: 20.03.2020 17:08
Konya 'nın Akşehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda iki zanlı gözaltına alındı.
Engili Mahallesi'nde devriye görevi yapan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir parkta uyuşturucu kullanan B.Y. (24) ve A.E'yi (33) suçüstü yakaladı.
İki şüpheli, ifadelerinin alınmasının ardından adli makamlara sevk edildi.
Engili Mahallesi'nde devriye görevi yapan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir parkta uyuşturucu kullanan B.Y. (24) ve A.E'yi (33) suçüstü yakaladı.
İki şüpheli, ifadelerinin alınmasının ardından adli makamlara sevk edildi.
Kaynak: AA