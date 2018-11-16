Akşehir'de Yahya Kemal Anlatıldı

16 Kasım 2018 Cuma 11:53



16 Kasım 2018 Cuma 11:53

Akşehir ilçesinde düzenlen konferansla Yahya Kemal Beyatlı anlatıldı.Akşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliği ile düzenlenen "Milletin Şarkısı: Yahya Kemal Beyatlı" konulu konferans, Akşehir Kültür Merkezinde yapıldı.Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bedia Koçakoğlu'nun konuşmacı olarak katıldığı konferansta, Yahya Kemal Beyatlı'nın hayatı, onun hayatındaki kırılma noktaları ve onun hayatı üzerinden milli şuur ele alındı.Konferans sonunda Kaymakam Mehmet Türk ve Belediye Başkan Yardımcısı Yahya Yıldız, Bedia Koçakoğlu'na plaketle teşekkür etti.Etkinliği, Garnizon Komutanı Albay Tolga Yuvalı, AK Parti İlçe Başkanı Abdurrahman Çardakoğlu ile bazı kamu kurum müdürleri de takip etti.