Akşehir'de yasağa uymayanlara ceza
Konya'nın Akşehir ilçesinde, hafta sonu sokağa çıkma yasağına uymayan 12 kişiye toplam 19 bin 836 lira para cezası uygulandı.
13.04.2020 16:48 | Son Güncelleme: 13.04.2020 16:48
Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, sokağa çıkma yasağını ihlal eden 9 kişiye, kişi başı 800 TL olmak üzere toplam 7 bin 200 TL para cezası uygulandı. Ayrıca tedbirlere uymadığı belirlenen 2 şahsa, kişi başı 3 bin 150 TL olmak üzere toplam 6 bin 300 TL idari para cezası uygulanırken, 7 şahıs hakkında da adli işlem yapıldı. Suriyeli 4 şahsı Afyonkarahisar istikametinden Konya istikametine götürdüğü tespit edilen ticari taksi üstüne yazılan 6 bin 336 TL idari para cezası ile Akşehir'de sokağa çıkma yasağını ihlal eden ve tedbirlere uymayan 12 kişiye verilen toplam ceza tutarı 19 bin 836 TL oldu. - KONYA
Kaynak: İHA