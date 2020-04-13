Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Akşehir'de yasağa uymayanlara ceza

Konya'nın Akşehir ilçesinde, hafta sonu sokağa çıkma yasağına uymayan 12 kişiye toplam 19 bin 836 lira para cezası uygulandı.

13.04.2020 16:48 | Son Güncelleme: 13.04.2020 16:48
Akşehir'de yasağa uymayanlara ceza
Konya 'nın Akşehir ilçesinde, hafta sonu sokağa çıkma yasağına uymayan 12 kişiye toplam 19 bin 836 lira para cezası uygulandı.

Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, sokağa çıkma yasağını ihlal eden 9 kişiye, kişi başı 800 TL olmak üzere toplam 7 bin 200 TL para cezası uygulandı. Ayrıca tedbirlere uymadığı belirlenen 2 şahsa, kişi başı 3 bin 150 TL olmak üzere toplam 6 bin 300 TL idari para cezası uygulanırken, 7 şahıs hakkında da adli işlem yapıldı. Suriyeli 4 şahsı Afyonkarahisar istikametinden Konya istikametine götürdüğü tespit edilen ticari taksi üstüne yazılan 6 bin 336 TL idari para cezası ile Akşehir'de sokağa çıkma yasağını ihlal eden ve tedbirlere uymayan 12 kişiye verilen toplam ceza tutarı 19 bin 836 TL oldu. - KONYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Akşehir, Konya, 3. Sayfa
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Yorumlar

3. Sayfa Manşet

Haberler

İstifa kararından vazgeçen Soylu, Erdoğan’dan sonra bir isme daha özel teşekkür etti Haberler
İstifa kararından vazgeçen Soylu, Erdoğan'dan sonra bir isme daha özel teşekkür etti
Serdar Ortaç, evlat edinmeye karar verdi! Koyacağı isim duygulandırdı Haberler
Serdar Ortaç, evlat edinmeye karar verdi! Koyacağı isim duygulandırdı
108 yeni vaka endişeye düşürdü! Koronavirüs, tam da ’Bitti’ denilen bölgede yeniden başladı Haberler
108 yeni vaka endişeye düşürdü! Koronavirüs, tam da "Bitti" denilen bölgede yeniden başladı
Koronavirüs korkusundan temizliği abartan kadın, canından oldu Haberler
Koronavirüs korkusundan temizliği abartan kadın, canından oldu
Akkaya’dan istifa kararı alan Soylu yorumu: Gemiyi en son kaptan terk eder Haberler
Akkaya'dan istifa kararı alan Soylu yorumu: Gemiyi en son kaptan terk eder
İkili arasında geçen istifa diyaloğu ortaya çıktı: Soylu’dan Erdoğan’a dikkat çeken sözler Haberler
İkili arasında geçen istifa diyaloğu ortaya çıktı: Soylu'dan Erdoğan'a dikkat çeken sözler
Kredi kartı kullananlara kritik uyarı! Sakın bu oyuna gelmeyin Haberler
Kredi kartı kullananlara kritik uyarı! Sakın bu oyuna gelmeyin
İstifalar peş peşe geldi! Bir isim daha Söylemezsem Olmaz’dan ayrıldı Haberler
İstifalar peş peşe geldi! Bir isim daha Söylemezsem Olmaz'dan ayrıldı
Haberler ›› 3. Sayfa ››Akşehir'de yasağa uymayanlara ceza - Haberler

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

17:53: Resident Evil 3 (2020), İlk Beş Gününde 2 Milyon Sattı - Haberler 17:53: Apple Watch Panik Atak Krizlerini Tespit Edebilecek! - Haberler 17:50: Vali Çakacak, sokak hayvanlarını besledi - Haberler 17:49: Eskişehir'de trafik kazası: 1 ölü - Haberler 17:46: Denizli'de bir haftada 54 kaza meydana geldi - Haberler 17:35: New York Times: İsrail, koronavirüs salgınına karşı Mossad ajanlarını devreye soktu - Haberler 16:16: Davutoğlu'ndan bir dönem beraber yol yürüdüğü Soylu'nun istifa kararına ilk yorum 12:38: Buckingham Sarayı'nın karşısında güpegündüz cinsel ilişkiye giren çifte sosyal izolasyon uyarısı yapıldı