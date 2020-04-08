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Akşehir'de yasaklara uymayanlara ceza

Konya'nın Akşehir ilçesinde, sosyal mesafe kuralına ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağına uymayan şahıslara idari para cezası uyguladı.

08.04.2020 13:25 | Son Güncelleme: 08.04.2020 13:25
Akşehir'de yasaklara uymayanlara ceza
Konya 'nın Akşehir ilçesinde, sosyal mesafe kuralına ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağına uymayan şahıslara idari para cezası uyguladı.

İstasyon Mahallesi Perşembe Pazarı içinde bulunan ve A.A.'nın (36) işlettiği işyerinin açık olduğu, içeride müşterilerin bulunduğu ve kumar oynandığı yönünde bir ihbarı değerlendiren Asayiş Büro Amirliği ekipleri, bahse konu işyeri içerisinde 8 şahsın bulunduğunu belirledi. İşletmeci ile E.A. (28), M.B. (34), A.Ç. (38), M.K. (36), M.A. (43), M.Y. (31), S.Ö. (27) ve M.Y. (36) isimli şahıslara; Hıfzıssıhha Kanunu'na muhalefet ve sosyal mesafe kuralına uymadıkları gerekçesiyle kişi başı 800 TL olmak üzere toplam 7 bin 200 TL idari para cezası yazıldı. Ayrıca 71 yaşındaki K.A. isimli şahsa, 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği için Kabahatler Kanunu'nun 32. maddesinde yer alan emre aykırı davranış nedeniyle 392 TL idari para cezası uygulandı. - KONYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Akşehir, Konya, 3. Sayfa
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