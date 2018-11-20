Akşehir'de Zekai Baloğlu Atletizm Yarışması Düzenlendi

20 Kasım 2018 Salı 14:52



20 Kasım 2018 Salı 14:52

Konya'nın Akşehir İlçe Belediyesi, Akşehir Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ve Akşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile sağlıklı hayat ve fiziksel aktiviteyi teşvik amacıyla Akşehir Zekai Baloğlu Atletiz Yarışması düzenlendi.Akşehirli Gençlik ve Spor Eski Bakanlarından Zekai Baloğlu'nun vasiyeti üzerine onun anısına düzenlenen yarışmaya yoğun katılım oldu. Yarışmaya 156 koşucu katılırken 3 bin metre Yıldız Erkekler Koşusu, 2 bin metre Yıldız Kızlar Koşusu, 5 bin metre Genç Erkekler Koşusu ile 3 bin metre Genç Kızlar Koşularında büyük çekişme yaşandı. Yarışmada ilk startı Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya ile Rahmetli Zekai Baloğlu'nun oğlu Tuğsal Baloğlu verdi. Akşehir Zekai Baloğlu Kapalı Spor Salonu önünde son bulan yarışlar sonrasında ödül töreni yapıldı.Törende konuşan Rahmetli Eski Bakan Zekai Baloğlu'nun oğlu Tuğsal Baloğlu, "Yüksek teknoloji çağında büyük çabalar gösteriliyor ama bu çabaların netice verebilmesi ve sizlerin başarılı olabilmesi Büyük Atatürk'ün de söylediği gibi 'sağlam kafa, sağlam vücutta bulunur" ilkesiyle başlar. Onun için vücudunuzu, sağlığınızı ne kadar geliştirirseniz hayatta başarınız o kadar çok olacaktır. Bu yarışmaların düzenlenmesinde büyük emek veren Değerli Belediye Başkanımız ve ekibine çok teşekkür ediyorum" dedi.Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya da, yarışlara katılan tüm gençleri kutlayarak, "Önemli olan birinci olmak değil, bu yarışlara cesaretle katılabilmektir. Hemşehrimiz rahmetli Zekai Baloğlu Beyefendi, 74-75 yıllarında kurulan hükümet döneminde Gençlik ve Spor Bakanı olarak görev yapmış, bütün ülkemizde spor camiasına hizmet vermiş ve Akşehir'imize de katkı vermiş değerli bir büyüğümüzdür. Allah gani gani rahmet eylesin. Bu yarışmalar Sayın Bakanımızın bize vasiyeti üzerine, Akşehir Belediyesi'ne verdiği görev üzerine inşallah bu yıldan başlayarak artık her yıl yapılacak ve geleneksel hale gelecek. Gençlerimizi bu yarışlara katıldıkları için kutluyorum. Gençlerimizi kötü yola iten ya da bağımlılık yapan birçok unsur var. İşte bu unsurların karşısındaki en iyi çare spor yapmak. Ayrıca internet bağımlılığı diye bir bağımlılıkta literatüre girdi. Bu internet bağımlılığın çaresi de internet diyeti yapmak ve bu diyet içinde en iyi çare spor yapmaktır" diye konuştu.Dereceye girenler ödüllendirildiKonuşmaların ardından 4 kategoride yapılan koşularda dereceye giren kişilere ve takımlara madalya, kupa ve para ödülleri törene katılan protokol tarafından verildi. 3 bin metre Yıldız Erkekler Koşusunda Ali Koşar birinci, Muhammed Aksoy ikinci, Mustafa Oğuz üçüncü oldu. Aynı koşuda 75. Yıl Ortaokulu takım halinde birinci, Atatürk Ortaokulu takım halinde ikinci, Adsız Ortaokulu ise takım halinde üçüncü oldu. 2 bin metre Yıldız Kızlar Koşusunda Huriye Uçar birinci, Elife Büyük ikinci, Hülya Bal üçüncü oldu. Aynı koşuda 75. Yıl Ortaokulu takım halinde birinci, Bahçelievler Ortaokulu takım halinde ikinci, Atakent Ortaokulu takım halinde üçüncü oldu. 5 bin metre Genç Erkekler Koşusunda Samet Sezer birinci, Akif Subay ikinci, Sedat Şengül üçüncü oldu. Aynı koşuda Nasrettin Hoca Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi birinci, Seyyit Mahmut Hayrani Anadolu Lisesi ikinci, Akşehir Spor Kulübü üçüncü oldu. 3 bin metre Genç Kızlar Koşusunda Ebrar Çelen birinci, Nuriye Nur Çetin ikinci, Beyza Korkmaz üçüncü oldu. Aynı koşuda Akşehir Şehit Özden Çınar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi takımları birinci ve ikinci olurken, Seyyit Mahmut Hayrani Anadolu Lisesi takımı üçüncü oldu.Törene; İlçe kaymakamı Mehmet Türk, Garnizon Komutanı Albay Tolga Yuvalı, Belediye Başkanı Dr. Salih Akkaya, Rahmetli Eski Bakan Zekai Baloğlu'nun oğlu Tuğsal Baloğlu, Siyasi Parti Temsilcileri, ilçe protokolü, bazı kamu kurum müdürleri, öğrenciler, öğretmenler ve vatandaşlar katıldı. - KONYA