Akşehir'den Çanakkale'ye İkinci Öğrenci Kafilesi Uğurlandı

Akşehir
Belediyesi tarafından başlatılan ve ilçe genelindeki tüm 11. sınıf öğrencilerini Çanakkale
gezisine gönderme etkinliği, devam ediyor
Belediye tarafından " Nasreddin Hoca
'nın Torunları Ecdadıyla Buluşuyor" adıyla başlatılan projede, Çanakkale
gezisine katılmak isteyen 11. sınıf öğrencilerinden ve Kuran
kurslarına katılan kursiyerlerden oluşan ikinci grup düzenlenen törenle Çanakkale
'ye uğurlandı. Akşehir Nasreddin Hoca
Meydanı'ndaki uğurlama törenine, Akşehir Belediye Başkan Vekili Özgür Kaçar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Barbaros Topaloğlu, Akşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü İbrahim Öncel
, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri İbrahim Gülcü, okul idarecileri ve veliler katıldı.
İkinci kafilede Seyyit Mahmut Hayrani Anadolu Lisesi
ve Hacı Sıddıka Baysal Fen Lisesi öğrenci ve öğretmenlerinden ulaşan 90 kişi, İlçe Müftülüğüne bağlı Kuran kurslarından 180 kursiyer ve kurs öğretmeni yer aldı.
Uğurlama öncesi İlçe Vaizi Saim Özbakır tarafından dua edildi.
Nasreddin Hoca, Çanakkale, Akşehir, Güncel
Kaynak: AA