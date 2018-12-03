Akşehir'den Kısa Kısa

03 Aralık 2018 Pazartesi 16:55



03 Aralık 2018 Pazartesi 16:55

AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem ile Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla ilçede faaliyet gösteren rehabilitasyon merkezlerini ziyaret etti.Ziyaretler kapsamında Akşehir Sevgi Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi ile Özel Umut Bakım Merkezini ziyaret eden Erdem ve Akkaya'ya, AK Parti İlçe Başkanı Abdurrahman Çardakoğlu, Akşehir Devlet Hastanesi Başhekimi Bülent Erdem'de eşlik etti.Merkezlerde kalan engelli ve bakıma muhtaç kişilerle sohbet eden heyet, merkez yetkililerinden de çalışmaları hakkında bilgiler aldı.Milletvekili Erdem, bu tür merkezlerin zor ama bir o kadar da büyük ve kutsal bir hizmet verdiğine değinerek özellikle bu kurumlarda engelli vatandaşlar için çalışan personelinde büyük bir özveriyle kutsal bir görev yaptığını söyledi."Bende 16 yıldır siyasetin ve engelliler alanında da birçok çalışmaların içerisinde yer aldım ve 4 yıldır sürdürülen koordinasyon merkezine başkanlık ettim" diyen Erdem, şunları söyledi:"Bu işlerin miladı 2005'te çıkardığımız kanunla beraber başladı ve bundan sonra Türkiye'de hiçbir şey eskisi gibi olmadı. Ağır bakımlılara devletimiz katkı vererek bu imkanları sağladı. Engelli ve devlet kaynaştırma okullarında, hayal bile edemeyeceğimiz işler yapıldı. Bunların yanında evde bakılan engellilerin ailesini bir asgari ücretle destekledik. Özürlü maaşlarını artırdık ve daha sonra yaşlı maaşlarıyla devletin desteğini alamayan bir kesim kalmadı. Bu işlerin hepsinin başında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın hassasiyeti vardır."Akkaya da Akşehir Belediyesi olarak engelliler için Engelsiz Yaşam Merkezi, Engelsiz Taksi, çeşitli kurslar ve eğitim kültür gezileri düzenlediklerine dikkat çekerek bundan sonra da tüm engellilerin yaşam şartlarını güzelleştirmek ve iyileştirmek adına proje ve hizmet üretmeye devam edeceklerini belirtti.Milletvekili Erdem ve Başkan Akkaya beraberindeki heyetle Akşehir Gençlik Merkezi'ne geçerek burada antrenman yapan Türkiye Paravolley Milli Takımı antrenmanını izleyerek antrenörlerinden takım hakkında bilgi aldı.Akşehir'de futbol turnuvasıAK Parti Akşehir Gençlik Kolları Başkanlığı ÜniAK Birimi tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen Şehit Kaymakam Fatih Safitürk Halısaha Futbol Turnuvası finalle son erdi.Mardin'in Derik İlçesinde görevi başında iken hain saldırı sonucu şehit olan Akşehir'in damadı Şehit Kaymakam Fatih Safitürk'ün adının verildiği, üniversite öğrencilerine özel Halı Saha Futbol Turnuvası tamamlandı.12 takımın mücadele ettiği turnuvada rakiplerini mağlup ederek finale yükselen Osmanlı 1453 ve Kanyon SA takımları finalde karşı karşıya geldi.50 dakikalık mücadele sonunda rakibi Osmanlı 1453'ü 7-2 mağlup eden Kanyon SA, şampiyon oldu.Turnuvanın üçüncüsü ise Şimşekler takımını 3-0 mağlup eden Kozluçay SYO oldu.Turnuvaya katılan takımlara ilgilerinden dolayı teşekkür eden AK Parti Akşehir Gençlik Kolları Başkanı Hüseyin Zeybek, "Kardeşliğimizin devamı için Mardin'de canını ortaya koyan şehit Kaymakam Fatih Safitürk adına düzenlenen turnuvamıza katılan takımlarımıza, destek veren Akşehir Belediyemize, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğümüze, İlçe Sağlık Müdürlüğümüze, İlçe Jandarma Komutanlığımıza ve emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum." dedi.Akkaya da, "Şehrimize eğitim amacıyla gelen genç kardeşlerimiz adına güzel bir etkinlik oldu. Futbolda yenmek de var yenilmek de. Katılan tüm takımlarımızı tebrik ediyor, turnuvanın düzenlenmesinde emeği geçen Gençlik Kolları başkanımız ve üyelerine teşekkür ediyorum." diye konuştu.AK Parti olarak sosyal etkinliklere öncelik verdiklerinin altını çizen AK Parti Akşehir İlçe Başkanı Abdurrahman Çardakoğlu ise "İşte bu turnuvamız da bunun en önemli göstergesidir. Turnuvanın düzenlenmesinde emeği geçenlere, destek veren kurumlarımıza ve katılan takımlarımıza teşekkür ediyorum." dedi.