Akşehir Dudu Kadın Çarşısı İnşaatı Sürüyor

Akşehir
Belediyesi tarafından eski hal binasının yerine yapımına başlanılan Dudu Kadın Çarşısı inşaatı devam ediyor.
İnşaatı yerinde inceleyen Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya
, yaptığı açıklamada, Dudu Kadın Çarşısı ile Akşehir'in prestijli ve güzel bir iş merkezine kavuşacağını söyledi.
Akşehir Belediyesinin önemli yatırımlarından biri olan Dudu Kadın Çarşısı'nın 16 bin metrekarelik kapalı alana sahip olacağını ifade eden Akkaya, şunları kaydetti:
"Projenin maliyeti KDV dahil toplam 22 milyon lira. Projemiz kapsamında 71 iş yeri, 40 büro ve çeşitli çalışma alanları bulunuyor. Ayrıca kapalı otoparkımız da bulunmaktadır. İnşaatımızın tamamlanma seviyesi şu anda yüzde 60 civarındadır. Burada 1950'li yıllarda inşa edilmiş hal binası vardı. Kentsel dönüşüm projelerimiz kapsamında ilçemize güzel ve fonksiyonel bir çarşı kazandırmak için yola çıktık. İnşallah proje 2019 yılı içerisinde tamamlanarak Akşehir halkımızın hizmetine sunulacaktır. Şimdiden çarşımızın hemşehrilerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum."
Akşehir
Kaynak: AA