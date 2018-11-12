Akşehir Gölü kurumaktan kurtulacak...Akşehir Gölü havadan görüntülendi

12 Kasım 2018 Pazartesi 16:36



12 Kasım 2018 Pazartesi 16:36

Akşehir Gölü kurumaktan kurtulacak...Akşehir Gölü havadan görüntülendiSon yıllardaki yağış azlığı ve bilinçsiz derin kuyu açılmasıyla tamamen kuruma noktasına gelen Akşehir Gölü, 1 Kasım 2018 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile kesin korunacak hassas alan olarak ilan edilmesinin ardından ilçede faaliyete geçen Atık Su Arıtma Tesisi'nden arıtılan suyun verilmesiyle beslenmeye başladıKONYA - Son yıllardaki yağış azlığı ve bilinçsiz derin kuyu açılmasıyla tamamen kuruma noktasına gelen ve Nasreddin Hoca'nın 'Ya Tutarsa' diye yoğurt mayaladığı, dünyaca ünlü tescilli Akşehir Kirazı'na aroma veren Akşehir Gölü, ilçede faaliyete geçen Atık Su Arıtma Tesisi'nden arıtılan suyun verilmesiyle beslenmeye başladı. Konya'nın Akşehir ilçesinin simgesi olan Nasreddin Hoca'nın 'Ya Tutarsa' diye yoğurt mayaladığı, dünyaca ünlü tescilli Akşehir Kirazı'na aroma veren Akşehir Gölü son yıllardaki yağış azlığı ve bilinçsiz derin kuyu açılmasıyla tamamen kuruma noktasına geldi. 1 Kasım 2018 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile kesin korunacak hassas alan olarak ilan edilen Akşehir Gölü, ilçede faaliyete başlayan Atık Su Arıtma Tesisinden arıtılan suyun verilmesiyle beslenmeye başladı. Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, ilçede faaliyete başlayan Atık Su Arıtma Tesisi2nde incelemelerde bulundu."Akşehir Gölü'ne arıtılmış temiz su verilmeye başlandı"Akşehir Gölü'ne artık arıtılmış temiz bir suyun verildiğini söyleyen Başkan Akkaya, "Avrupa Birliği hibesiyle yaptırılan Atık Su Arıtma Tesisi'nin tahliye suyunun göle döküldüğü bölümdeyiz. Saniyede 79 litre tertemiz, pırıl pırıl arıtılmış bir şekilde gölümüzü beslemektedir. Bu arıtma tesisimizin kapasitesi ortalama 15 bin metreküp/gündür, bu da dolayısıyla 172 litre/saniye bir debiye tekabül ediyor. Zaman zaman 180 litre, 190 litrelere de ulaşabilecek. Ancak ortalamada 172 litre/saniye debili suyumuz arıtma tesisimizden çıkarak tertemiz bir şekilde Akşehir Gölümüzü besleyecek. İleride kapasite artırımı ile beraber 25 bin metreküp/gün kapasiteye çıktığında ise 254 litre/saniyelik arıtılmış su gölümüzü besleyecek" dedi.Akşehir Gölü'nün Türkiye'nin en büyük gölü olduğuna dikkat çeken Başkan Akkaya, "Gölümüz alansal olarak Türkiye'nin 3. büyük gölü. Akşehirimizin toplam alanının da yaklaşık dörtte birini oluşturuyor. Gölümüz 1935 yılında tamamen kurumuş, 1969 yılında ise taşmıştır. Bu iki değerden de anlaşılacağı üzere gölümüz zaman zaman kurumuş, zaman zaman taşmıştır. Gölümüzün kuruma nedenlerinden en önemlisi yağışların azlığıdır. Çünkü gölümüzü besleyen öyle büyük su kaynakları yoktur. Gölümüzün kendi içinde küçük kaynakları vardır. Esas gölümüzü besleyen yağmur ve kar yağışlarına bağlı olarak akan dereler ve çaylardır ve yine Afyonkarahisar'a bağlı Eber Gölü'müzde gölümüzü besleyen kaynaklardan birisidir. Yağışların az olduğu dönemde; yağış az, buharlaşma çok olduğu dönemlerde gölümüz tamamen kuruma noktasına gelmiştir. Geçtiğimiz 2008 yılında da hemen hemen yine kuruma noktasında olmuştur. Bu yıl itibariyle de kurumamış ama oldukça küçülmüştür. Bu kurumada en önemli aktör yağışların az olmasıdır. Buna bağlı olarak gölümüzün kuruma sebeplerinden bir tanesi de yer altı suyu kuyularının geçtiğimiz yıllarda kontrolsüz bir şekilde açılması, yine gölümüzü besleyen dereler ve çaylar üzerine gölet ve barajların yapılması diğer nedenler olarak sayılabilir" diye konuştu."Gölümüzü kirleten en önemli unsurlardan birisi atık sudur"Akşehir Gölünün 1992 yılından itibaren kontrol altına alındığını ve o günden bu yana da çeşitli çalışmaların ilgili bakanlıklar tarafından yapıldığını dile getiren Akkaya, 2002 yılında ise Akşehir Belediyesi öncülüğünde Akşehir ve Eber Gölleri Çevre Birliğinin kurulduğunu, birlik başkanlığına da Akşehir Belediyesi seçildiğini söyledi.Akşehir Gölü'nün atık sular nedeniyle kirlendiğini de ifade eden Başkan Akkaya şöyle konuştu: "Gölümüzü kirleten en önemli unsurlardan birisi atık sudur. Daha önce Akşehirimizde düzenli bir atık su arıtma tesisi yoktu. Ellili, altmışlı yılların teknolojisiyle çökertme havuzu diyebileceğimiz bir tesis vardı. Ama geçen yıl tamamlanarak hizmet vermeye başlayan ve Avrupa Birliğinden yüzde 94 hibeyle Çevre Bakanlığımızın ihale ettiği, 2007 yılında Akşehir ve Eber Gölleri Çevre Birliğimizin ilk başvuruyu başlattığı Atık Su Arıtma Tesisimiz Akşehir Gölümüze temiz su vermeye başladı. Geçtiğimiz günlerde 1 Kasım tarihi itibariyle Cumhurbaşkanlığımız Kararnamesi ile Akşehir Gölü kesin korunacak alan olarak ilan edilmiş oldu. Bu daha önceki yıllarda yapılan sit çalışmalarının bir sonucudur. Cumhurbaşkanımızın kararnamesiyle 10 bin 614 hektarlık bölümü kesin korunacak alan olarak diğer bir ifadeyle birinci derece sit alanı olarak ilan edildi. Diğer 17 bin 500 hektarlık alanda nitelikli korunacak alan statüsünde değerlendiriliyor. Gölümüzün kurumasını önlemek adına çalışmaları Devlet Su İşleri ve Su Üretimi Genel Müdürlüğümüz devam ettiriyor. Biz de Akşehir ve Eber Gölleri Çevre Birliği olarak onalar bu çalışmalarda katkı veriyoruz."