Akşehir Kaymakamı Türk, Koltuğunu Özel Öğrenciye Bıraktı

Akşehir
Kaymakamı Mehmet Türk
, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü
dolayısıyla koltuğunu özel eğitime ihtiyaç duyan çocuğa bıraktı.
Akşehir Özel Umut Bakım Merkezi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü
dolayısıyla Akşehir Kaymakamı Mehmet Türk'ü ziyaret etti.
Kaymakam Türk, merkezin kurucusu Gökhan Camcı ve burada özel eğitim alan çocukları kabulünde, farkındalık oluşturmak adına koltuğunu Ahmet Faruk
Ercan isimli öğrenciye devretti.
Asıl engelin fiziki değil, kalplerde ve engelilere karşı düşünce yapısında olduğunu ifade eden Türk, "Kalbimizi ve zihnimizi düzeltebilirsek, vicdan ve düşüncelerimizdeki bariyerleri kaldırabilirsek ortada hiçbir engel kalmaz." dedi.
Dünya Engelliler Günü,3 Aralık,Mehmet Türk,Akşehir
03 Aralık 2018 Pazartesi 19:07