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Akşehirli kadınlar için ilçede tarih yerler gezisi düzenlendi

Akşehir Belediyesi ve Şehri Beyza Gençlik Derneği ortak çalışmasıyla ilçedeki hanımlar için yerinde tarih etkinliği düzenlendi.

26.11.2019 16:22 | Son Güncelleme: 26.11.2019 16:22Akşehirli kadınlar için ilçede tarih yerler gezisi düzenlendi
Belediyesi ve Şehri Beyza Gençlik Derneği ortak çalışmasıyla ilçedeki hanımlar için yerinde tarih etkinliği düzenlendi.
Etkinlik kapsamında Akşehir'deki tarihi ve kültürel yerler gezilerek katılımcılara bilgiler verildi.
Nasreddin Hoca Meydan'ından başlayan etkinlik kapsamında Nasreddin Hoca Türbesi, Batı Cephesi Karargahı Müzesi, Arasta, İplikçi Cami, Nasreddin Hoca Arkeoloji ve Etnografya Müzesi, Ulu Camii, Seyyid Mahmud Hayrani Türbesi, Ferruhşah Mescidi ve Tarihi Kilise gezileri yapıldı.
Gezi güzergahındaki tüm tarihi ve kültürel yerler hakkında katılımcılara detaylı bilgiler verilirken gezi sonrası Akşehir Belediyesi Hıdırlık Sofrasında Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya ile etkinlik değerlendirilmesi yapıldı.
Başkan Akkaya "Belediyemiz ve Şehr-i Beyza Gençlik Derneğimiz ile hanımlarımız ve annelerimiz için yerinde tarih isimli bir etkinlik düzenledik. İstedik ki Akşehir'imizde yaşayan herkes bu şehrin güzelliklerini yerinde görsün, bu yerler hakkında detaylı bilgi sahibi olsun. Bu kapsamda buna benzer etkinlikler yapmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Nasreddin Hoca, Akşehir, Güncel

Kaynak: AA

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