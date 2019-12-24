Haberler » Güncel » Akseki Belediye Başkanı Özkan, muhtarlarla buluştu - Haber

Akseki Belediye Başkanı Özkan, muhtarlarla buluştu

Akseki Belediye Başkanı İbrahim Özkan, mahalle muhtarıyla bir araya gelerek sorunlarını dinledi.

24.12.2019 17:08 | Son Güncelleme: 24.12.2019 17:24 Akseki Belediye Başkanı Özkan, muhtarlarla buluştu
Belediye Başkanı İbrahim Özkan, mahalle muhtarıyla bir araya gelerek sorunlarını dinledi.
Belediye toplantı salonunda, dört grup halinde gerçekleştirilen istişare toplantısına, mahalle muhtarlarının yanı sıra belediye başkan yardımcısı, belediye meclis üyeleri, İlçe başkanları ile belediye birim amirleri katıldı.
Toplantıda konuşan Başkan Özkan, mahallelere hizmetlerin devam ettiğini, belediye olarak tüm bölgeleri ayırtmaksızın eşit miktarda hizmet yaptıklarını söyledi.
Muhtarlara teşekkür eden Özkan, "Başkan olduğum süre zarfınca tüm mahallelerimize hizmet etmeye özen gösterdim. Sizlerinde gayretleriyle ihtiyacı olan bölümlere doğru hizmeti verdik. İnşallah birlikte çalışarak daha da güçlü hale geleceğiz." dedi.
Belediye olarak sosyal belediyecilik kavramıyla iyi niyetle iş yapmaya gayret gösterdiklerini vurgulayan Özkan, 2020 yılını daha verimli hale getireceklerini belirtti.
Toplantıda proje çalışmaları ve mahallelerde yapılan hizmetler değerlendirildi.

İbrahim Özkan, Akseki, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:40   Serbest piyasada altın fiyatları - Haber
17:40   Edirne'den kısa kısa - Haber
17:40   Rusya'nın nükleer üçlemedeki modern silah payı yüzde 82'ye ulaştı - Haber
17:39   Dünürünü öldürüp, gelinini yaralayan sanığa 34 yıl hapis - Haber
17:34   Putin'den Aliyev'e doğum günü tebriği - Haber
17:10   Konya'da 242 hayvanın telef olduğu ahır yangınında 1 milyon liradan fazla zarar meydana geldi - Haber
16:56   Son dakika: AYM, Kanal İstanbul yap-işlet-devret modeli için istenen iptal düzenlemesini reddetti - Haber
16:55   Freni boşalan tır beş aracı biçti - Haber
16:52   Kayıp kızından gelen videoyu gören anne, hayatının şokunu yaşadı! - Haber
16:33   Meteoroloji tarih verip duyurdu! İstanbul'a kar geliyor - Haber
24.12.2019 17:41:10