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Akseki Belediye Başkanı Özkan, sokak hayvanlarına mama bıraktı

Antalya Akseki Belediyesi Başkanı İbrahim Özkan, sokak hayvanları için mama ve kaplara su bıraktı.

11.04.2020 11:22 | Son Güncelleme: 11.04.2020 11:56
Akseki Belediye Başkanı Özkan, sokak hayvanlarına mama bıraktı
Antalya Akseki Belediyesi Başkanı İbrahim Özkan, sokak hayvanları için mama ve kaplara su bıraktı.
Özkan, zabıta ekipleriyle yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında yiyecek bulmakta zorlanan kedi ve köpekler için yaptırdıkları özel kapları cadde ve sokaklara yerleştirdi.
Kaplara su ve mama bırakan Özkan, sokak hayvanlarının şefkate ve bakıma ihtiyaçları olduğunu dile getirdi.
Belediye olarak ellerinden geleni yaptıklarını vurgulayan Özkan, "Her can bizim için kıymetli. İlçemizin uygun olan yerlerine sevimli dostlarımız için yiyecek ve su kapları bıraktık. Sizler de evlerinizin önlerine su ve yiyecek bırakarak onlara destek olabilirsiniz." dedi.

Kaynak: AA

Etiketler: Akseki, Güncel
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