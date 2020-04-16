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Akseki Belediyesi parke üretim tesisi kurdu

Akseki Belediye Başkanı İbrahim Özkan, parke taşı üretim tesisi kurduklarını bildirdi.

16.04.2020 15:59 | Son Güncelleme: 16.04.2020 16:01
Akseki Belediye Başkanı İbrahim Özkan, parke taşı üretim tesisi kurduklarını bildirdi.
Özkan, yaptığı açıklamada, kurulan tesisin belediye hizmetlerinde kullandıkları kilit parke maliyetini düşüreceğini kaydetti.
Tesiste üretilen parke taşlarının ilçedeki yol ve kaldırım çalışmasında kullanılacağını belirten Özkan, "Kurulan tesisle, maliyeti yarı yarıya azaltıyoruz. İlçemizdeki yerleşim yerlerinin artmasına paralel olarak yol ve kaldırım ihtiyacı da artıyor. Biz hizmetlerimizin en iyisini, en güzelini yaparken aynı zamanda bunu nasıl daha az maliyetle yapabiliriz düşüncesindeyiz." ifadelerini kullandı. Akseki Belediyesi parke üretim tesisi kurdu

Kaynak: AA

Etiketler: İbrahim Özkan, Akseki, Güncel
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