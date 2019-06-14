14.06.2019 15:21
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Akseki Belediyesi Susuzşahap Mahallesi'nde yol açımı yaptı

Akseki Belediyesi Susuzşahap Mahallesi

Akseki Belediye Başkanı İbrahim Özkan, ilçeye bağlı en uzak mahallelere de hizmet vermek yoğun çaba sarf ettiklerini söyledi.

Akseki Belediye Başkanı İbrahim Özkan, ilçeye bağlı en uzak mahallelere de hizmet vermek yoğun çaba sarf ettiklerini söyledi.

Akseki Belediye Başkanı İbrahim Özkan, ilçeye bağlı en uzak mahallelere de hizmet vermek yoğun çaba sarf ettiklerini söyledi. Bu bağlamda Akseki'ye 40 kilometre uzaklıktaki Susuzşahap mahallesinde yol açma çalışması başlattıklarını belirten Özkan, halkın huzuru ve rahatça ulaşımı için Akseki'nin 51 mahallesine imkanları ölçüsünde hizmet götürdüklerini kaydetti.

Akseki Belediyesi olarak uzak mahallelerde yaşayan vatandaşların ihtiyaçlarına yönelik hizmetleri götürmeye özen gösterdiğini belirten Özkan, Fen işleri Müdürlüğü ekipleri son olarak Akseki merkeze 40 km uzaklıktaki Susuzşahap Mahallesinde yol açma çalışması başlattığını kaydetti. Özkan, "Yapılan çalışmada belediyeye ait iş makineleri dere tepe demeden her türlü zor şartlara rağmen yol açarak vatandaşların hayatını kolaylaştırdı. Yapılan çalışmada 5 metre genişliğinde yol açılarak vatandaşların mahalle iç kısımlarındaki evlerine kolayca ulaşımları sağlandı. Mahallede evine ulaşım sağlanamayan Hergül Şenyüz isimli vatandaşımıza seçimden önce yol yapma sözü vermiştik. Vatandaşlarımıza verdiğimiz sözleri yerine getiriyoruz" diye konuştu. - ANTALYA
Kaynak: İHA
İbrahim Özkan, Akseki, Güncel

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