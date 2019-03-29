Akseki Belediyesine 3 Araç Hibe Edildi.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Akseki Belediyesine hizmet araçları hibe edildi.Cumhur İttifakı AK Parti Akseki Belediye Başkan Adayı İbrahim Özkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından bir greyder, bir kamyon ve bir kamyonet hibe edildiğini söyledi.İlçe için en iyisini, en güzelini yapma gayretiyle çalışmalarını sürdürdüklerini aktaran Özkan, "Araçlarımız ilçemize ve vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun. Allah kazasız belasız hizmet sunmayı nasip etsin." dedi.Özkan, İstanbul Büyükşehir Belediyesine verdikleri destekten dolayı teşekkür etti.