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Akseki Belediyesine hibe çöp kamyonu

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) tarafından Akseki Belediyesine hibe edilen çöp kamyonu hizmete başladı.

04.11.2019 18:12Akseki Belediyesine hibe çöp kamyonu
Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) tarafından Akseki Belediyesine hibe edilen çöp kamyonu hizmete başladı.
Belediye Başkanı İbrahim Özkan, belediye binası önünde düzenlenen tanıtımda, yaklaşık 500 bin lira değerinde olan aracın ilçeye hayırlı olması temennisinde bulundu.
Halka daha kaliteli hizmet sunacaklarını ifade eden Özkan, "Amacımız, bugüne kadar yaptığımız çalışmaların daha fazlasını yapmak. İlçemiz sınırları içerisindeki her sokak ve mahalleye hizmet götürmek için dinamik ve hızlı olmak durumundayız. Bu nedenle hem araçlarımızı gençleştiriyor hem de yeni araçlarla her yere hizmet götürmeye çalışıyoruz." dedi.

Türkiye, Akseki, Güncel

Kaynak: AA

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