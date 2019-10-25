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Akseki'de 119 ünite kan bağışladı

Antalya'nın Akseki ilçesinde bağış programında 119 ünite kan toplandı.

25.10.2019 19:54Akseki'de 119 ünite kan bağışladı
Antalya'nın Akseki ilçesinde bağış programında 119 ünite kan toplandı.
Akseki Belediyesi ile Antalya Kızılay Kan Bağışı Merkezi tarafından, ilçede "Gönüllü Kan Bağışı Kampanyası" çerçevesinde etkinlik düzenlendi.
Akseki Belediye Başkanı İbrahim Özkan, yardımlaşmanın ve paylaşmanın önemli olduğunu ifade etti. Bir ünite kanın 3 kişinin hayatını kurtacağını belirten Özkan, kan bağışı yapanlara teşekkür ettti.
Kızılay Kan Bağışı Merkezi ekip planlama sorumlusu Hüseyin Bayramer de Akseki'de toplam 134 başvuru yapıldığını, bunların 15'inin kan vermeye uygun olmadığını dile getirdi.
Kampanyaya duyarlı davranarak 119 ünite kan bağışlandığını aktaran Bayramer, "Kızılay olarak amacımız, hastanelerin ve hastaların ihtiyaç duyduğu kanın yüzde 100'ünü karşılayabilmek. Bunun için daha çok çalışıp geniş kitlelere sesimizi duyurarak halkımızı bilinçlendirip yeni bağışçılar kazanmalıyız." dedi.

Kızılay, Antalya, Akseki, Güncel

Kaynak: AA

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