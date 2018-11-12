Akseki'de 6 İsim Aday Adaylığı Başvurusu Yaptı

2019 Yerel Seçimleri öncesi AK Parti Akseki
Belediye Başkanı aday adaylığı için 6 isim aday adaylığı başvurusunda bulundu. .
Belediye başkanlığı aday adayları Ak Parti
Akseki İlçe Başkanlığına giderek, Akseki Belediye Başkanlığı Aday Adaylığı başvurularını AK Parti Akseki ilçe başkanı Veysel Demir
'e başvuru dosyalarını teslim ettiler. Belediye Başkanlığı aday adaylığı başvurularını yapan isimler şunlar:
Ak Parti eski ilçe başkanı Mehmet Özdilek
, araştırmacı yazar Hasan Hüseyin
Özer, AK Parti Belediye Meclis üyesi Mustafa Eroloğlu, AK Parti Manavgat
eski ilçe başkanı Cemil Yiğit
, Akseki Belediyesi imar müdürü Eren Yenidünya, Büyükşehir Belediyesi Asat Genel Müdürlüğünde şube müdürü Şakir Yalçın - ANTALYA
Ak Parti,Akseki
12 Kasım 2018 Pazartesi 16:00