Akseki'de 90 ünite kan toplandı
Antalya'nın Akseki ilçesinde 90 ünite kan bağışında bulunuldu.
18.03.2020 20:30 | Son Güncelleme: 18.03.2020 20:50
Antalya'nın Akseki ilçesinde 90 ünite kan bağışında bulunuldu.
Akseki Belediyesi ile Antalya Kızılay Kan Bağışı Merkezinde gerçekleşen bağış kampanyasına vatandaşlar ilgi gösterdi.
Vatandaşlar, 90 ünite kan bağışında bulundu.
Akseki Belediye Başkanı İbrahim Özkan, yardımlaşmanın ve paylaşmanın önemli olduğunu belirterek bağış yapanlara teşekkür etti.
Akseki Belediyesi ile Antalya Kızılay Kan Bağışı Merkezinde gerçekleşen bağış kampanyasına vatandaşlar ilgi gösterdi.
Vatandaşlar, 90 ünite kan bağışında bulundu.
Akseki Belediye Başkanı İbrahim Özkan, yardımlaşmanın ve paylaşmanın önemli olduğunu belirterek bağış yapanlara teşekkür etti.
Kaynak: AA
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