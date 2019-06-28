28.06.2019 22:38
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Akseki'de cezaevi aracı devrildi -1

Akseki

ANTALYA'nın Akseki ilçesinde, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolden çıkan cezaevi aracı, devrildi.

ANTALYA'nın Akseki ilçesinde, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolden çıkan cezaevi aracı, devrildi. Yaralanan mahkum ve askerler, tedaviye alındı.
Kaza, saat 19.30 sıralarında, Akseki- Konya yolunun 28'inci kilometresinde meydana geldi. Mahkum ve askerlerin bulunduğu cezaevi aracı, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle devrildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.


- Antalya
Kaynak: DHA
Antalya , Akseki , Güncel

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