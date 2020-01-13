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Akseki'de CHP'den istida eden eski ilçe başkanı AK Parti'ye katıldı

Antalya'nın Akseki ilçesinde partisinden istifa eden CHP'nin eski ilçe başkanı Hasan Kaya, AK Parti'ye geçti.

13.01.2020 15:44 | Son Güncelleme: 13.01.2020 15:50Akseki'de CHP'den istida eden eski ilçe başkanı AK Parti'ye katıldı
Antalya'nın ilçesinde partisinden istifa eden CHP'nin eski ilçe başkanı Hasan Kaya, AK Parti'ye geçti.
AK Parti İlçe Başkanlığında düzenlenen törene Akseki Belediye Başkanı İbrahim Özkan, AK Parti İlçe Başkanı Veysel Demir, MHP İlçe Başkanı Nuri Şener ve Hasan Kaya katıldı.
Kaya'ya AK Parti rozetini İlçe Başkanı Demir taktı.
Cumartesi yapılan CHP ilçe kongresi öncesinde Mine Kaya'nın kazanan listesinde il delegesi adayı olduğunu, fakat son gece listeden çıkartıldığını belirten Kaya, "Benim yerime partide hiç hizmeti olmayan adamı il delegesi yaptılar. Zor zamanlarda kimse ortada yoktu. Şimdi CHP Büyükşehir Belediyesini kazandı diye herkes ortaya çıktı. Bu nedenle partimden istifa ettim." dedi.
Kaya daha önce CHP'den iki dönem meclis üyeliği ve Kuyucak belde başkanlığı ve ilçe başkanlığı yapmıştı.

Cumhuriyet Halk Partisi, Hasan Kaya, AK Parti, Akseki, Güncel

Kaynak: AA

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