Akseki'de çıkan orman yangınında 2 hektarlık tarım arazisi ve bozuk çam ormanı zarar gördü

Akseki
'de çıkan orman yangınında 2 hektarlık tarım arazisi ve bozuk çam ormanı zarar gördü2 hektarlık tarım arazisi ve bozuk çam ormanı zarar gördü
ANTALYA Antalya
'nın Akseki ilçesinde çıkan orman yangınında tarım arazisi ve bozuk çam ormanından oluşan yaklaşık 2 hektarlık alan yandı. Kontrol altına alınan yangında 200 civarında zeytin ağacının da zarar gördüğü bildirildi. Orman yanını bugün saat 12: 50 civarında Akseki ilçesi'ne bağlı Güçlüköy
mahallesi Uşacık mevkiinde çıktı. Tarım arazisi ve bozuk çam ormanından oluşan yaklaşık 2 hektar alanda meydana gelen yangının çıkış sebebi henüz belirlenemedi. Alevleri görenlerin ihbarı üzerine yangın bölgesine ekipler sevk edildi. Yangına Manavgat
ve Alanya
'dan gelen 2 helikopterle, Akseki Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 6 arazöz, 2 su tankeri, Büyükşehir Belediyesi'ne ait 1 itfaiye aracı ile 60 orman işçisi ve teknik personel müdahale edildi.Yangın, yaklaşık 2 saatte kontrol altına alanırken soğutma işlemlerinin devam ettiği bildirildi. Jandarma
, yangının çıkış sebebini araştırıyor.
Kaynak: İHA
Antalya
, Akseki
, 3. Sayfa