Akseki'de dağ keçileri görüldü

Akseki
ilçesinde nesli tükenme tehlikesi altında olduğunu belirtilen dağ keçileri görüldü.
Alacabel mevkisinde bazı dağ keçileri Antalya- Konya
kara yolunun kenarındaki kayalıklara indi. Dağ keçileri, yoldan geçenler tarafından görüntülendi.
Hayvanların yoldan geçen araçlardan ürkmedikleri dikkati çekti.
Dünya Doğa Koruma Birliğinin yayımladığı nesli tükenme tehlikesi altındaki türler arasında kırmızı listesinde yer alan dağ keçileri, Türkiye'nin farklı bölgelerinde dağılım gösteriyor.
Akseki ilçesindeki Giden Gelmez Dağları'nda yaşayan yaban keçilerinin avlanılması ve evcilleştirilmesinin yasaklanmasının ardından sayılarının arttığı gözlendi.