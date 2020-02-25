Haberler » Güncel » Akseki'de dağ keçileri görüldü - Haber

Akseki'de dağ keçileri görüldü

Akseki ilçesinde nesli tükenme tehlikesi altında olduğunu belirtilen dağ keçileri görüldü.

25.02.2020 14:22 | Son Güncelleme: 25.02.2020 14:40Akseki'de dağ keçileri görüldü
ilçesinde nesli tükenme tehlikesi altında olduğunu belirtilen dağ keçileri görüldü.
Alacabel mevkisinde bazı dağ keçileri Antalya- kara yolunun kenarındaki kayalıklara indi. Dağ keçileri, yoldan geçenler tarafından görüntülendi.
Hayvanların yoldan geçen araçlardan ürkmedikleri dikkati çekti.
Dünya Doğa Koruma Birliğinin yayımladığı nesli tükenme tehlikesi altındaki türler arasında kırmızı listesinde yer alan dağ keçileri, Türkiye'nin farklı bölgelerinde dağılım gösteriyor.
Akseki ilçesindeki Giden Gelmez Dağları'nda yaşayan yaban keçilerinin avlanılması ve evcilleştirilmesinin yasaklanmasının ardından sayılarının arttığı gözlendi.

Antalya, Akseki, Konya, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

14:38  Hüsnü Mübarek kimdir? Hüsnü Mübarek hayatı ve biyografisi! Hüsnü Mübarek hayatı ve biyografisi!
14:24  Buğra Gülsoy kimdir? Oyuncu Buğra Gülsoy hayatı ve biyografisi!
13:43  Folklor nasıl yazılır? TDK'ya göre folklor mu, folklör mü? Folklor ne demek?
13:24  MEB sözleşmeli öğretmen sözlü sınav sonuçları sorgulama ekranı! MEB sözleşmeli öğretmen sözlü sınav sonuçları sorgulama ekranı?
11:47  Şampiyonlar Ligi son 16 turu fikstürü! Napoli Valencia maçı ne zaman, saat kaçta? Napoli Valencia maçı ne zaman, saat kaçta?
25.02.2020 15:50:37