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Akseki'de doyumsuz kar manzarası

ANTALYA'nın Akseki ilçesinde son dönemde etkili olan kar yağışı bölgeyi beyaz örtüyle kaplarken, görsel bir şölen oluştu.

13.02.2020 08:22 | Son Güncelleme: 13.02.2020 08:22Akseki'de doyumsuz kar manzarası

ANTALYA'nın ilçesinde son dönemde etkili olan kar yağışı bölgeyi beyaz örtüyle kaplarken, görsel bir şölen oluştu.

Turizmin başkenti olan 'yı her yıl milyonlarca turist deniz, kum ve güneş turizmi için tercih ederken, kentin 1000 rakımdaki Akseki ilçesi ise her kış ortaya çıkan kar manzaralarıyla ilgi çekiyor. Toros Dağları'nın eteklerinde kurulu Akseki'de son dönemde kar yağışı etkisini gösterdi. Kentin Konya ile bağlantısını sağlayan 1825 rakımlı Alacabel geçidindeki yoldaki yoğun kar yağışı, özellikle çam ağaçları ve bölgeyi beyaz örtüyle kaplayarak, görsel bir şölen oluşturdu. Burada seyahat edenler, doyumsuz manzara eşliğinde keyif içinde yolculuk yapma fırsatı yakalıyor.



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Kaynak: DHA

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