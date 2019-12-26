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Akseki'de heyelanın kapattığı yol açıldı

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Akseki'de yoğun yağış sonrası heyelan nedeniyle kapanan Güneykaya grup yolunu ulaşıma açtı.

26.12.2019 11:43 | Son Güncelleme: 26.12.2019 11:48 Akseki'de heyelanın kapattığı yol açıldı
Antalya Büyükşehir Belediyesi, 'de yoğun yağış sonrası heyelan nedeniyle kapanan grup yolunu ulaşıma açtı.

Akseki'de iki gündür etkili olan yağış hayatı olumsuz etkiledi. Akseki'ye bağlı Güneykaya, Hocaköy, Kepez ve Kepezbeleni Mahalleleri grup yolunda meydana gelen heyelan sonucu yolun bir bölümü kullanılmaz hale geldi. Büyükşehir Belediyesi Akseki Hizmet Birimi'ne bağlı olan ekipler, ulaşıma kapanan yola müdahale etti. ASAT ekipleri, iş makineleriyle yolda çalışma yaptı. Yoldaki toprak ve taşlar kaldırıldı. Bozulan bölümlere bakım ve onarım yapıldı.Ekiplerin aralıksız süren çalışmalarıyla grup yolu kısa sürede trafiğe açıldı. - ANTALYA

Güneykaya, Akseki, Güncel

Kaynak: İHA

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