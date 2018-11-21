Akseki'de Jandarma Öğrencilere Hediye Dağıttı

21 Kasım 2018 Çarşamba 16:03



21 Kasım 2018 Çarşamba 16:03

Akseki İlçe Jandarma Komutanlığı, ilçedeki ilk ve ortaokul öğrencilerine çeşitli hediyeler verdi.Küçük yaşta kitap sevgisi ve okuma alışkanlığını kazandırmak amacıyla öğrencilere, 150 yardımcı ders kitabı, hikaye kitapları ve İl Jandarma Alay Komutanlığı tarafından gönderilen 150 yapboz, Jandarma Çocuk Dergisi ve şapka hediye edildi.Kitap dağıtım törenine Akseki Kaymakamı Muhammed Emin Nasır, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Hulisi Mehmet Müdük ve İlçe Milli Eğitim Müdürü İmdat Mithat Bağcı katıldı.Öğrenciler kitap ve hediyelerden dolayı sevinçlerini dile getirerek jandarmaya teşekkür etti.